Muere por cáncer

El actor y cantante Gavin Creel, que ganó un premio Tony por Hello, Dolly! y nominaciones por Hair y Thoroughly Modern Millie, murió de cáncer a los 48 años.

El publicista Matt Polk dijo que el histrión murió en su casa en Manhattan por un sarcoma melanótico metastásico de la vaina del nervio periférico.

Creel interpretó el papel del Dr. Pomatter en el musical de Sara Bareilles Waitress en Broadway en 2019 y en el West End en 2020. Ganó un premio Olivier por El Libro de Mormón.

También interpretó al camarero cantante Bill en las películas Eloise at the Plaza y Eloise at Christmastime junto a Julie Andrews. En 2021, fue elegido para la miniserie de Ryan Murphy American Horror Story junto a Matt Bomer. Su concierto en solitario de 2022 se filmó para el episodio de estreno de Stars Onstage at Westport Country Playhouse de PBS.