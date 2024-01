Gaby Spanic se reencuentra con "su hija adoptiva", 20 años después

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la llegada de las redes sociales y las plataformas, la nostalgia se hace más presente que nunca, porque se pueden ver una y otra vez programas que eran nuestros favoritos y que ya no son transmitidos o algunos reencuentros que jamás creímos que sucederían, tal y como sucedió con Gaby Spanic y María Solares, quien interpretó a su hija en la telenovela "La Usurpadora".

Fue en 1998 cuando Gaby y María coincidieron en el exitoso melodrama de Televisa, la entonces niña daba vida a Lissette, hija menor de Paola (Gaby Spanic) y Carlos Daniel Bracho (Fernando Colunga).

Tras terminar el proyecto "madre" e "hija" se separaron y no fue hasta hace apenas unos años que volvieron a reencontrarse, ahora ya con María hecha toda una jovencita, y presumieron el momento en las redes sociales. Aunque esta reunión se dio hace unos años ha vuelto a llamar la atención.

"Queriditos ¿quién quiere el reencuentro? Yo digo que sí. Ya estamos en proceso de convencer a que @gabyspanictv participe en @yosoylissettebracho. Deseen que diga que sí y apoyen para convencerla", fue lo que escribió la exestrella infantil en su cuenta de Instagram, donde aparece abrazada a la actriz venezolana, 21 años después de haber hecho la telenovela.

En su momento, la ahora comunicóloga explicó en una entrevista para "People en Español" que esa foto la tomaron en 2016, cuando Spanic estuvo en su ciudad con una obra de teatro y aunque el encuentro fue breve pudieron recordar cómo eran sus días de grabación.

"Mi relación era excelente. Gaby es una persona extraordinaria e increíblemente dulce. Entre tomas me leía cuentos y jugaba conmigo juegos de mesa que mi madre llevaba para mí. Siempre me recibía con un caluroso abrazo y me explicaba que en las escenas de Paola debía de ser un poco dura conmigo, que era sólo actuación. Me gustaba correr a abrazarla y en ocasiones me cuidaba como si fuera mi verdadera madre", contó Solares.

Hace cuatro años, Solares realizó una serie para Youtube llamada "Yo soy Lissette Bracho", en el que retoma su personaje con una trama muy parecida a la telenovela, Lisette convertida en una adulta se encuentra con alguien muy parecida a ella y decide cambiar de lugar.

Aunque el plan de María Solares era convencer a Gaby Spanic de hacer una aparición en dicho proyecto, esto al parecer no se pudo realizar y la serie quedó sólo en seis capítulos y 3 mil suscriptores.

Desde mayo de 2023 María no ha posteado nada más en su cuenta de Instagram, donde compartía sus actividades del día a día, al igual que fotografías de su paso por Televisa en su infancia, por lo que las fotos de ella y Spanic aún se pueden ver publicadas.

Gaby Spanic también tuvo un reencuentro especial con otros compañeros de La Usurpadora, en esta ocasión se encontró en los pasillos de Televisa con Fernando Colunga y Marcelo Buquet, compartiendo la emoción del momento en una publicación de Instagram con una foto y el siguiente mensaje:

"¡Qué felicidad coincidir con grandes actores, compañeros entrañables que tanto amo y admiro! Carlos Daniel y Rodrigo, de la novela más repetida en la historia: ¡La Usurpadora!"