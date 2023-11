Se siente vulnerable Gaby Spanic

Ciudad de México.- La actriz Gaby Spanic acusó de manera pública a Pablo Montero de presunto abuso sexual, situación que se habría registrado durante su participación en un reality show.

ACUSACIÓN

En un video posteado a través de su cuenta oficial de Instagram, Spanic expuso al mexicano y dijo estar abriendo su corazón para que otras mujeres no callen cualquier tipo de abuso.

"Decidí abrir mi corazón sobre una situación que me hizo sentir vulnerada y que le sucede a muchas mujeres. Quiero dar las gracias a mis Villanas por escucharme y decirle a todas las mujeres que ¡nunca se callen!", escribió la actriz.

El clip se trata de un adelanto del siguiente episodio del reality Secretos de Villanas, donde la ex reina de belleza aseguró que se asesoró legalmente antes de revelar los hechos que la hicieron sentir vulnerada.

Mientras Spanic compartía un momento entre amigas con famosas como Cynthia Klitbo y Aylín Mujica, ella recuerda la manera en que supuestamente se registró el delito.

"Averigüe con los abogados, y antes de abrir la boca me asesoré. Entonces yo puedo hablar y con mucha seguridad, pero allá adentro sí fue un delito. Y cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga; entonces se puede contar.

"Fue alguien que yo estimo mucho, que lo conozco de hace años y no tengo reparo en decirlo: Pablo Montero", añadió Spanic.

"Me voy al cuarto de fumadores y de repente yo lo veo así (a Montero)... ´tú siempre me has gustado´, y me agarró mi cigarro, se me cayó (el cigarro) en los senos, y empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza, yo pegaba de gritos: ´sáquenme de aquí", relató.

Esta no es la primera vez que Pablo Montero es señalado por este tipo de casos, pues a principios de 2023, el intérprete de "Se te Olvidó" fue acusado del presunto abuso sexual de dos menores de edad en Chiapas. El cantante ha negado dichos señalamientos, sin embargo, la Fiscalía del Estado confirmó la existencia de una investigación en su contra.

Pablo Montero.