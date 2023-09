Hospitalizada de emergencia

Ciudad de México

La cantante Florence Welch se sometió a una cirugía de emergencia que le "salvó la vida", tras cancelar dos conciertos.

A través de un comunicado, Welch dijo que no se sentía preparada para contarle a sus fans sobre su condición médica que la llevó a la cancelación de sus shows en Zurich Openair y el Festival de Rock en Sena.

SE DISCULPA

"Siento mucho haber tenido que cancelar el último par de conciertos. Mis pies están bien, tuve que someterme a una cirugía de emergencia por razones que no me siento lo suficientemente fuerte como para entrar todavía, pero me salvó la vida", escribió.

No obstante, Welch, de 37 años, dijo que regresaría a los escenarios para cerrar su gira Dance Fever en Lisboa y Malaza, que se llevarán a cabo en septiembre de este año.

PIE ROTO

"Basta decir que desearía que las canciones fueran menos precisas en sus predicciones. Pero la creatividad es una forma de afrontar la situación, la mitología es una forma de dar sentido. Y el oscuro cuento de hadas de Dance Fever, con todas sus extrañas profecías, me proporcionará la fuerza y la catarsis que tanto necesito en este momento", aseveró.

De acuerdo a Variety, Florence and the Machine pospuso su gira Dance Fever mientras se encontraba en su etapa en el Reino Unido después de que Welch se rompió el pie.

"Lamento decir que después de una radiografía anoche estaba bailando con un pie roto", escribió en ese entonces.