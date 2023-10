Deslumbran FICM

Morelia, Michoacán

Es un honor para nosotros presentar este proyecto; es una película mexicana, aunque hay varios idiomas. Dentro del western, es un clásico porque tiene una protagonista, quiere decir que el corazón de la historia es una mujer, de que lo piensa, lo que le pasa y lo que decide hacer. No es una superhéroe, es una especie de santa laica de la aceptación". Viggo Mortensen, Actor

El teatro Mariano Matamoros fue testigo de una deslumbrante inauguración de la edición 21 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), con la presencia de destacadas personalidades del mundo del cine, la cultura y el entretenimiento.

El actor Willem Dafoe, quien recibirá el premio a la Excelencia Artística, y Viggo Mortensen, quien presentará su película "The Dead Don´t Hurt", fueron dos de los destacados invitados internacionales que caminaron por la alfombra roja.

RECONOCIDO

"Estos reconocimientos te dan energía, no es por lo que haces tu trabajo, pero te mantiene queriendo seguir adelante. Siempre hay un gran entusiasmo aquí, siempre me la paso muy bien en Morelia y especialmente en México; siempre me siento muy feliz de regresar", expresó Willem Dafoe.

La apertura del festival fue dirigida por María Novaro, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), quien expresó su agradecimiento al festival por reunir a la comunidad cinematográfica en esta celebración del cine que llena de orgullo a todos los involucrados.

SU CINTA

"The Dead Don´t Hurt" sigue la vida de Vivienne Le Coudy (Vicky Krieps), una mujer francocanadiense que se involucra con Holger Olsen (Viggo Mortensen), un inmigrante danés. La historia se ubica en 1860, un periodo que marca el inicio de la guerra civil en los Estados Unidos, a la cual Olsen decide ir, dejando sola a Vivienne, mientras intentan mantener viva su relación.

La cinta, en la que también participa Danny Huston, fue escrita por el mismo Mortensen durante la pandemia de Covid-19 mientras vivía en Madrid, España.

"Viggo es alguien que tiene sensibilidad de cómo trabajan los actores y eso fue una experiencia poética, es algo que aprecio mucho, todo lo que me decía y también lo que no. Para mí fue perfecto, no vi ningún problema en su manera de dirigir, fue maravilloso. Me hizo sentir cómodo y relajado, no tengo más que alabanzas para él", resaltó Houston.

"The Dead Don´t Hurtf" fue rodada en su mayoría en el estado de Durango y tiene detrás un equipo conformado por mexicanos en un 45 por ciento, encabezado por la productora Regina Solórzano.