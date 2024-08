Cartel de lujo: ¡Poder femenino!

El cartel del festival Hera HSBC estaba encabezado por Kesha, Demi Lovato, Camila Cabello y Bomba Estéreo. Era el primer festival realizado en el autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, donde se celebran otros importantes festivales internacionales como Corona Capital, EDC México y Flow Fest, en el que todas las artistas, especialmente las principales, son femeninas y uno de los primeros en el mundo de su tipo.

El festival nombrado Hera, por la diosa griega de las mujeres, el cielo, las estrellas y la familia, surge en un momento histórico en el país, que en unos meses investirá a su primera presidenta, Claudia Sheinbaum, en 200 años, y en el que Estados Unidos tiene una candidata a la presidencia, con Kamala Harris, la segunda candidata de un partido mayoritario y la primera mujer de color y origen asiático en postularse.

PRIMERA EDICIÓN

En Hera, que en su primera edición reunió a más de 48.000 asistentes, las mujeres estaban arriba del escenario y en importantes funciones tras bambalinas como productoras, ingenieras de sonido y más. Es algo que Itzel González, promotora del festival, y Ximena Sariñana, cantautora, creadora y directora del comité de Hera querían destacar con el evento.

Hera no sólo fue una celebración de talento femenino, sino que mostró la diversidad de las artistas con propuestas innovadoras, inclusivas y a veces políticas.

La cantante afrocolombiana, Lido Pimienta, aprovechó el escenario para hablar sobre su país y el mundo. Momentos más tarde, la cantautora chilena, Francisca Valenzuela mostró orgullosa su pancita de embarazada al tiempo que interpretaba temas como "Ya no se trata de ti" y "Tómame".

Ximena Sariñana y Paty Cantú.

MUY VARIADO

En una carpa con aire de discoteca, la gente esperaba con anticipación a la rapera trans puertorriqueña, Villano Antillano.

Vestida totalmente de cuero negro, empezó con las letras icónicas de "Súper Hoe" de su nuevo álbum "Miss Misogyny", que celebra a las mujeres raperas. Otras canciones como "CamGirl . !!!" y "¡Hello Kitty!" la veían bailando en sincronía con su DJ y MC. Para la artista, el hecho de estar en México era algo especial.

GRANDES FIGURAS

Kesha, quien subió al escenario con una falda plateada que simulaba un bolso, estuvo acompañada por bailarines masculinos e interpretó canciones populares como "Timber" y "We R Who We R".

Demi Lovato también estaba feliz de estar de vuelta en México, un país que no visitaba desde hace siete años, y se sintió libre de mostrar su lado vulnerable a sus seguidores.

Uno de los momentos más poderosos fue su interpretación de "Anyone", otras canciones destacadas fueron "La La Land", "Sorry Not Sorry", y una nueva colaboración con el grupo regional mexicano, Grupo Firme, llamado "Chula", donde la cantante experimentó algunas letras en español.

DE ESTRENO

La artista mexicocubana, Camila Cabello, presentó temas de su nuevo álbum "C,XOXO" con un escenario que simulaba un parque con juegos infantiles y una pista para hacer acrobacias con bicicletas BMX. Cabello interpretó temas nuevos como "I LUV IT", "Twentysomethings" y "June Gloom". Destacó los primeros años de su vida cuando residía en la Ciudad de México.

Para cerrar la noche, el grupo colombiano Bomba Estéreo, encabezado por la vocalista, Liliana Saumet, trajo su mezcla ecléctica de cumbia, reggaeton y electropop para un viaje psicodélico lleno de colores fosforescentes.

Las Villa, Evanescence y Danna Paola fueron otras de las artistas que se presentaron en el día.