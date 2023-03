Fan burla seguridad y agrede a Belinda en el escenario

El suceso fue captado en video por los asistentes, donde se observa que el sujeto, en aparente estado de ebriedad, se aprensó de la cintura de Belinda para evitar que los elementos de seguridad lo bajaran del escenario.

La cantante de "Ángel" manejó la situación con calma, respondiendo al abrazo del fan a quien le pedía que se tranquilizará para que no se lo llevaran los guardias de seguridad. Aunque Belinda se mostró amable, en las imágenes se ve que el hombre la tocó de forma indebida, además ella acusó que resultó lesionada por los actos.

Cuando el hombre regresó a la zona del público, Belinda pidió que le dieran una botella de agua para que pudiera recobrar la calma.

Después del evento la también actriz compartió un mensaje en sus historias de Instagram donde confesó que el hombre la asustó y que resultó con una lesión en la espalda por los hechos.

"En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me lleve, me duele mucho la espalda", escribió.