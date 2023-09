Fan acusa a Santa Fe Klan de mandarlo golpear en concierto

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 22 de septiembre, Santa Fe Klan ofreció un concierto en su natal Guanajuato. El evento no transcurrió en total armonía para el rapero, pues uno de sus fans aseguró que fue golpeado por orden del cantante.

Por medio de redes sociales, Cristian, seguidor de Ángel Jair Quezada Jasso, compartió el testimonio que tiene al artista en el ojo del huracán.

¿Equipo de seguridad de Santa Fe Klan golpeó a fan?

De acuerdo con la información, el joven asistió al evento y denunció que fue agredido por el equipo de seguridad del famoso.

"Me acerqué a tomarme una foto, a lo cual el guardia me dio el acceso sin problema y me preguntaron con qué teléfono sería y se los entregué", indicó en un post de Instagram.

El fan relató que el rapero lo trató de manera agresiva: "Cuando se lo pasan (el celular) a Santa Fe se porta de una manera agresiva, a decirme que ya le cayera a la vrg..... me sacó de onda su reacción, pero igual le dije que sin problema y que me regresara mi cel".

"Me contestó con maldiciones, que no me regresaría nada, me enojé y le contesté. En cuanto me volteo, él grita ¡¡SOBRES DE ÉL!! Me tiran caguamazos y me empiezan a golpear entre toda su banda, como pude salí de ahí. Eso sí con la cabeza abierta, todo golpeado y sin celular", indicó.

El joven también compartió una serie de fotografías en la que se le observa con heridas en la cabeza, las cuales habrían sido ocasionadas por elementos de seguridad de Santa Fe Klan.

Como era de esperar, las acusaciones del joven causaron controversia en la plataforma y llegaron a los propios oídos de Quezada Jasso, quien no dudó en defenderse.

En medio de los señalamientos, Santa Fe Klan expuso su versión de lo sucedido e indicó que el fan se acercó a él con un arma blanca.

"Yo estaba dando fotos a todos los fans, pero ahorita voy a subir los videos de las cámaras de mi tienda para que vea la gente el machete que traías clavado en el pantalón. Yo por eso mejor me retiré del barrio", respondió en la publicación.