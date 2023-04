Zendaya y otras famosas que han luchado contra el photoshop

La protagonista de "Titanic", Kate Winslet, es una de las famosas que no ha ocultado su desinterés por el retoque.

En 2003 hizo una acusación pública debido a que una fotografía en la que apareció para la portada de "GQ" había sido alterada. La famosa delegaba que sus piernas se veían más delgadas de lo que realmente eran.

"El fotógrafo me dio una polaroid de la sesión y puedo asegurar que han adelgazado mis piernas casi un tercio. El retoque es excesivo. No soy así y, lo más importante, no quiero serlo", dijo para la BBC.