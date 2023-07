Fallece la actriz de 'Benson', Inga Swenson, a los 90 años

Su hijo, Mark, informó a TMZ, que Swenson falleció el domingo por la noche en Los Ángeles y que su esposo, Lowell Harris, estaba con ella.

El mítico personaje Gretchen se originó en la serie Soap de los años 70, ABC lanzó su spin-off Benson una década más tarde, donde la actriz originaria de Nebraska alcanzaría la fama.

Swenson también fue una soprano lírica, nominada a dos premios Tony por sus papeles en los musicales 110 in the Shade y Baker Street. Otros créditos que tiene es Broadway incluyen el haber actuado como suplente de Julie Andrews en Camelot (1960) y The First Gentleman (1957), por la que se hizo acreedora de un premio Theatre World.

Obtuvo papeles secundarios en las cintas Ana de los Milagros y Tempestad Sobre Washington, ambas de 1962. También participó como invitada en las series de televisión Newhart y Hotel.

La cantante también interpretó a la estrella de vodevil, Nora Bayes, en la película para televisión de NBC Ziegfeld: Él y sus Mujeres, de 1978, y a Maude Hazard en la miniserie de ABC North and South, en 1985 y 1986.