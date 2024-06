Murió el actor Armando Silvestre a los 98 años

CIUDAD DE MÉXICO.-El actor Armando Silvestre murió a los 98 años, según informó su sobrina Lorena Silvestre a través de un posteo en Facebook.

Con un listón negro y un collage de fotografías que rememoran parte de la carrera fílmica del histrión, Lorena escribió "descanse en Paz Actor Armando Silvestre a sus 98 Años", recibiendo comentarios de condolencias y pésame por la pérdida.

Los detalles sobre la causa del fallecimiento del actor aún se desconocen.

Armando Silvestre, actor originario de Estados Unidos pero con raíces mexicanas, forjó una sólida carrera artística a partir de sus participaciones en filmes nacionales e internacionales.

Trabajó en Hollywood a lado de figuras como Clint Eastwood en el western Dos Mulas para la Hermana Sara (Two mules for sister Sara) y con Anthony Quinn en Los Hijos de Sánchez (Children of Sánchez). Además del cine, Silvestre tuvo la oportunidad de compartir créditos con Lynda Carter en la serie Mujer Maravilla (Wonder Woman).

Silvestre nació el 28 de enero de 1926 en California, su pasión por la actuación surgió a partir de su tía, la escritora María Carrascosa, quien le proporcionó contactos para irse adentrando en ese mundo.

En 1947 debutó como actor en la cinta La Casa Colorada, dirigida por Miguel Morayta y protagonizada por Pedro Armendáriz.

Tuvo su primer protagónico en la cinta Lola Casanova de Matilde Landeta, donde actuó junto a Meche Barba y acaparó miradas por atractivo físico.

Silvestre también sumó actuaciones junto a Pedro Infante, El Santo, Christian Bach, Elsa Aguirre y otras figuras del cine mexicano.