Eva Longoria planea dos películas tras ser nominada a los Oscar 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que la película "Flamin' hot: el sabor que cambió la historia" quedara nominada al premio Oscar, su directora Eva Longoria tiene planeado trabajar en otros dos largometrajes, informó a EL UNIVERSAL.

"Vienen otras dos películas en camino, no puedo decir los nombres, pero voy a continuar dirigiendo y actuando, Hollywood no tiene héroes que se ven como nosotros, yo hice esta película para poner una imagen en la pantalla que pareciera mi papá o tío.

"Es importante que la gente vea imágenes reflejadas a sus experiencias con las que se pueda identificar, quiero seguir haciendo películas inspiracionales", nos explicó en entrevista.

La cinta quedó nominada en la categoría de Mejor canción original por el tema "The fire inside" compuesta por Diane Warren, autora que ha sido postulada al premio de la Academia 13 veces y todavía no ha ganado la estatuilla.

Longoria visitó México en diciembre pasado para mostrar esta cinta en una función especial a miembros mexicanos de la Academia del premio Oscar y ejecutivos de la industria del cine en este país.

Platicó sobre su propósito de que el filme quedara nominada a estos premios, razón por la que acudió a diferentes salas de cine en varias ciudades en este debut que tuvo en la dirección.

"Yo espero (que con la película) se motiven y se den cuenta de que pueden lograr sus sueños porque la historia de Richard Montañez es real. Él era un limpiador de una fábrica y terminó como ejecutivo de Frito-Lay, es responsable del snack número uno en el mundo, una marca que vale cuatro millones de dólares y todo salió de un mexicano-americano, él tenía un sueño por el que estaba luchando toda su vida".

Esta melodía compite contra "I'm just Ken" ("Barbie"), "It never went away" ("American symphony"), "Wahzhazhe (A song for my people)" (Killers of the flower moon) y "What was I made for?" ("Barbie").

"Qué honor fue haber tenido al genio Diane Warren una canción tan empoderada que encapsula nuestra película perfectamente y gracias a Becky G por darle fuego a esta canción", expresó la estrella de Hollywood tras darse conocer esta semana la lista de nominados al Oscar 2024.