Eugenio Derbez reaparece tras su accidente

En un video, que ha sido reproducido más de 5 millones de veces, Derbez agradece las muestras de cariño, se muestra cansado y reflexivo sobre por qué tuvo este accidente que lo mantuvo en cama varias semanas luego de un año con mucho trabajo en el que sólo pasó por su casa en Los Ángeles en dos ocasiones y por maletas.

Sensible y junto a Alessandra, el protagonista de "La familia P.Luche" dijo que se dedicaría a recuperarse y a darse un respiro necesario tras este incidente del que se especularon varias cosas, entre ellas, que su hijo Vadhir había sido el culpable del accidente.

Eugenio Derbez reaparece

Sin férula, recuperado y con una gran sonrisa, es como Eugenio Derbez reapareció en la premier de "Avatar: The Way of Water", primera secuela del superéxito de James Cameron. A través de Instagram, el mexicano posteó una foto con Alessandra Rosaldo, a quien llamó "novia", pues para él se trató de una cita de amor con su esposa tras meses sin salir por su accidente.



"Avatar: The Way Of Water Premiere #LosAngeles #datenight con mi novia @alexrosaldo después de meses de no salir. #avatar #premiereavatar".

Alessandra también compartió el feliz momento con su novio Eugenio y colgó un estado con una romántica foto.

Aunque en redes había reaparecido en algunos videos cortos, es la primera vez que Derbez aparece en un evento de cine, una alfombra roja, tras la fuerte caída en la que se lesionó gravemente el hombro.

Con más de 40 años de trayectoria en la pequeña y la gran pantalla, la carrera de Derbez se vio catapultada este año con el éxito del filme "CODA", premiada con el Oscar a mejor película este año y en la que interpretó al profesor de música Bernardo Villalobos.