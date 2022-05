Esperan a su primer bebé

Kelly Osbourne se convertirá en mamá por primera vez, la cantante de 37 años anunció la noticia a través de su cuenta de Instagram.

La hija de Ozzy Osbourne, de Black Sabbath, y Sharon Osbourne compartió un par de fotografías en las que aparece con imágenes de una ecografía.

Kelly y Sid Wilson, de Slipknot, expresó lo feliz que se sentía por la noticia:

"Sé que he estado muy callada estos últimos meses, así que se me ocurrió compartir con ustedes la razón: estoy muy feliz de anunciarles que voy a ser mamá. Decir que estoy contenta no hace justicia. ¡Estoy extasiada!", se lee.