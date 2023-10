Pati Chapoy ya piensa cuando "no esté" en su programa "Ventaneando"

CIUDAD DE MÉXICO

"Siempre he comentado que no me voy a perder la noticia de mi muerte y seguramente va a ser en el foro de Ventaneando o haciendo una entrevista", expresó a la revista "Quién"; la conductora de 74 años ha sorteado todo tipo de circunstancias en el programa de TV Azteca, el cual ha sido un referente para el entretenimiento en la televisión mexicana.

Ante los cuestionamientos sobre lo que se ha dicho en más de una ocasión, y con más fuerza recientemente, acerca de su posible retiro, Chapoy enfatiza:

"No tengo por qué parar por nada, me refiero a que no soy tierra fértil ni para el miedo ni para cualquier emoción que me obligue a parar. Eso sí lo quiero dejar muy claro".

Si Pati Chapoy muriera en el foro de "Ventaneando", sus compañeros ya tienen la instrucción de lo que deben hacer, nada de detener la transmisión del programa, al contrario, debe haber una cobertura, tal y como lo han hecho a lo largo de tres décadas con los famosos.

"Es lo que les digo a mis compañeros, si aquí (en el foro de Ventaneando) me pasa algo, nada de que cortan cámaras ni nada, automáticamente resuelven la situación y la noticia la damos nosotros", consideró.





Pati Chapoy la asociación que muchos hacen de ella con el "chisme", no es algo que le disguste a la conductora, pues reconoce que el morbo es parte de la naturaleza del ser humano, así que considera divertidos los memes que sobre ella circulan en las redes.

"Lo que se le olvida al público en general es que todos nacemos con una carga de morbo porque el comentario en una casa siempre es el cotilleo de lo que está pasando alrededor, 'Ya viste que llegó la tía, ya viste que se cambió el pelo', siempre estamos así".