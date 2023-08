Falsa muerte de José Luis Perales desata memes en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO

Los fans del intérprete de "Un Velero llamado Libertad", "¿Y cómo es él? y "Me llamas" se mostraron consternados, por lo que en redes sociales mostraron su confusión respecto a la noticia que anunciaba la muerte del español y que después se aclaró, era falsa.

"Hola, amigos. Os hablo desde Londres. Un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y ya estamos a punto de marcharnos. Y de repente nos encontramos con que alguien, de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca. Y que mañana ya nos vamos a estar viendo desde España", se escucha decir a José Luis Perales, quien aprovechó para agradecer a quienes se dieron a la tarea de comprobar la noticia.