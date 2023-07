Posponen el show en Monterrey

Desde el jueves los fans de Lana del Rey que buscaban boletos para su concierto en Monterrey, programado para el 18 de agosto, entraron en desesperación, pues ya no encontraban el evento. El viernes en la mañana se informó oficialmente que el show fue pospuesto debido a temas de logística.

Con esta misma mala suerte corrió el público de Guadalajara, pues al igual que el show en Monterrey, las dos fechas fueron pospuestas según dio a conocer la empresa OCESA a través de un comunicado.

Este aviso echó por la borda el deseo de miles de admiradores por ver de nuevo a Lana en vivo, aunque sí fue extraño que el concierto haya sido anunciado sólo con un mes de anticipación a la fecha que se realizaría.

Así que los eventos a realizarse el 18 de agosto en el Estadio Banorte y el 20 de agosto en el Estadio 3 de Marzo serán movidos para nuevas fechas que próximamente serán confirmadas, informó la promotora.

Se dio a conocer que los dos conciertos de Lana del Rey programados en el Foro Sol, para el 15 y 16 de agosto, sí se llevarán a cabo.

Por ahora la indicación al público es que si realizó la compra de sus accesos por internet, guarde sus boletos ya que serán válidos para las nuevas fechas. También está abierta la opción del reembolso si las personas así lo desean.

En este regreso a México, Lana del Rey promueve su noveno disco titulado Did You Know That There´s A Tunnel Under Ocean Blvd.