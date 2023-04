Siguen en medio del escándalo

Ciudad de México

La relación entre Roberto Palazuelos y Andrés García, aunque era muy cercana, no terminó de la mejor manera. Ambos famosos se vieron en medio del escándalo cuando el fallecido actor retó a un duelo a balazos al llamado "Diamante negro", esto luego de que, supuestamente, hiciera comentarios en contra de su familia.

Aunque Palazuelos negó los señalamientos en su contra, García no lo perdonó y hasta aseguró que lo había sacado de su testamento, a pesar de que en un inicio él era uno de sus beneficiaros principales.

Tras la muerte del exgalán de telenovelas, Roberto no sólo lamentó el no haber podido reconciliarse con él, también arremetió en contra de Margarita Portillo, viuda de Andrés, pues aseguró que fue ella quien lo manipuló para alejarlo de sus amigos. Las palabras de Palazuelos llegaron a oídos de Portillo, pero esta respondió a los medios que el exprotegido de su esposo mentía.

El pleito entre ambos ha ido creciendo y, ahora, a unos días de la muerte de Andrés, el villano de televisión lanzó una advertencia a Portillo sobre la herencia y el testamento del actor.

Palazuelos acusó a la viuda de haber dejado sin nada al fallecido actor y aunque adelantó que no piensa tomar acciones legales en contra de Margarita, reveló que sí hablará con los hijos del actor para que sean ellos los que decidan: "Margarita, de alguna manera, se quedó con todo, no les dejó ni un cuadro. Voy a hablar con sus hijos, vamos a ver si ellos están conformes con lo que pasó, (si) están conformes con la voluntad de su papá o si quieren emprender una acción (legal)", dijo en declaraciones presentadas en el programa ´Chismorreo".

Asimismo, explicó que sólo intervendrá en el caso de que no se respete la voluntad de Andrés, sobre todo con los bienes que éste le habría dejado a Sandra Vale, su exesposa: "Que no vaya Margarita a quitarle también eso a ´Sandy´ porque si no, entonces sí me va a conocer. Margarita tiene que tener cuidado de no quererse pasar con ´Sandy´, porque entonces sí me voy a ir encima", agregó.

Incluso, reveló que el matrimonio entre Andrés y Margarita no existe legalmente, ya que el actor estaba casado con Vale cuando contrajo segundas nupcias: