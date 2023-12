Lo que causó el fallecimiento de una fan de Taylor Swift en Brasil

CIUDAD DE MÉXICO

El 17 de noviembre de este año, los medios de comunicación informaron sobre la trágica pérdida de una fan durante un concierto de Taylor Swift en Río de Janeiro, donde muchas otras personas también se desmayaron, ¿qué sucedió?

En ese momento, se registró una sensación térmica de casi 60 grados Celsius, un récord para la ciudad, según informó "The New York Times". Debido al sofocante calor, Ana Clara Benevides, una joven de 23 años, colapsó en el estadio mientras asistía al primer concierto que la estrella estadounidense ofrecía en el país como parte de su "The Eras Tour".

Tras el incidente, Benevides fue trasladada a un puesto médico en el lugar y luego al Hospital Salgado Filho, donde fue declarada sin signos vitales debido a un presunto ataque cardíaco. Sin embargo, un reciente informe policial señaló que la seguidora sufrió un golpe de calor que le generó problemas cardiovasculares y respiratorios. La causa oficial de la muerte fue descrita como "hemorragia alveolar y congestión polivisceral causada por la exposición difusa al calor". Las pruebas toxicológicas no revelaron presencia de alcohol ni drogas en su sangre.

Anteriormente, Taylor Swift expresó su dolor por la noticia en Instagram, mencionando sentirse "destrozada" y con el "corazón roto".

Los organizadores del espectáculo T4F (SHOW3.SA) admitieron que podrían haber tomado medidas adicionales para ayudar a los fanáticos a lidiar con el clima, como permitir que ingresaran con vasos de agua, algo que, según informaron los asistentes, no fue fácil de conseguir en el lugar, que albergaba a 60 mil personas.

Algunos videos muestran a Swift lanzando una botella de agua a una persona del público y dando instrucciones al personal del estadio para que hidrataran a otros asistentes, mientras la multitud clamaba por agua. La policía de Río inició una investigación sobre la empresa el mes pasado.