Alerta Cofepris por falsificación de medicamento Zolpidem

Río Bravo, Tam.

Alerta de autoridades sanitarias advierte de la comercialización de medicamento falsificado en este mes de diciembre, y según la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) se trata del fármaco Zolpidem Tabletas de 10 mg con 30 tabletas.

El titular del registro sanitario, Psicofarma, S.A. de C.V. informó a esta autoridad sanitaria del hallazgo del producto Zolpidem 10 mg, frasco con 30 tabletas, con número de lote ET7241, fecha de caducidad DIC 25 y registro sanitario 466M98SSAII; información que corresponde a otro producto" y no al objeto de alerta.

"El producto falsificado no cumple con las características autorizadas por Cofepris, ya que se desconoce el contenido de las materias primas y condiciones de proceso de fabricación, por lo que no se garantiza su calidad, eficacia y seguridad, representando un riesgo a la salud de los pacientes" por lo que no se debe adquirir el fármaco con la descripción mencionada y si ya se compró no consumirlo, pero si se está tomando el medicamento, suspender su consumo de inmediato y acudir al médico.

Las características para identificar el producto apócrifo son:

-Presenta la denominación Zolpidem

-Presentación en frasco con 30 tabletas

-Ostenta número de lote ET7241 y fecha de caducidad DIC 25 y registro sanitario 466M98 SSAII