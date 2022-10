Elton John y Ed Sheeran fueron parte de los invitados de lujo en la boda de Robert Kraft, dueño de Los New England Patriots.

El Rocketman se presentó en la ceremonia sorpresa para interpretar sus mayores éxitos por una hora, como: "Circle of Life", "Tiny Dancer", "Philadelphia Freedom", "Don´t Let the Sun Go Down on Me", "Can You Feel the Love Tonight" y más.

Sheeran, de 31 años, se encargó de la música para el primer baile de Kraft con su ahora esposa, Dana Blumberg. Asimismo, hizo un dueto con Elton John con la canción "Candle in the Wind".

De acuerdo a Page Six, Elton John fue la iniciativa de la pareja para celebrar su boda, tras ofrecerse como "regalo", semanas después de su presentación en el estadio Gillette en Foxborough, Massachusetts.

"Elton acaba de hacer esto como amigo y para honrar su amistad. ¡Planearon este evento como en tres semanas!", dijo uno de los invitados al medio.

El evento que se llevó a cabo en Nueva York contó con la participación de 250 personas, y además de John y Sheeran tuvo a otras celebridades como Meek Mill, Jon Bon Jovi y Tom Brady, quien llegó sin la compañía de su esposa Gisele Bündchen.