El especial gesto de Luis Miguel con legendaria conductora Argentina

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes, Luis Miguel culminará con la primera etapa de su gira de conciertos 2023. "El Sol de México" ofrecerá en el Movistar Arena de Buenos Aires, su último espectáculo en para los fanáticos que se dieron cita en Argentina para verlo y oírlo nuevamente tras cuatro años ausente en los escenarios.

El intérprete de "La incondicional" es todo una revolución en el país sudamericano en donde en pocos días agotó las entradas para los diez conciertos confirmados y también los tickets para los shows que ofrecerá en 2024. Argentina siempre ha sido uno de los lugares en donde mejor se lo ha recibido a Luis Miguel y lo que está ocurriendo por estos días alrededor de él lo demuestra.

El gesto de Luis Miguel con una legendaria conductora

Los fanáticos del intérprete de "La bikina" no solo le hacen llegar su cariño en los conciertos sino también en el hotel "Faena", en donde se encuentra hospedado junto a su novia Paloma Cuevas. En cada velada, Luis Miguel ha sorprendido a sus seguidores con su repertorio y la energía que con su carisma impone sobre el escenario y debajo también.

En esta oportunidad, Luis Miguel fue protagonista de un momento muy particular. En medio de uno de sus shows en Argentina encontró entre el público a la legendaria actriz y conductora televisiva Mirtha Legrand y no dudó un segundo en tomarse su tiempo para bajar y tener un especial gesto con ella.

"Yo me estaba yendo y me dicen ´No Mirtha, vuelva que bajó del escenario´. Me dio una rosa blanca, me dio tres besos y le dije ´sos un genio´, porque tiene una voz fantástica", expresó Mirtha Legrand al canal TN tras el especial momento vivido con Luis Miguel en Argentina. Además, develó que el artista le dijo: "Muchas gracias por haber venido", mientras la multitud del Movistar Arena los ovacionaba.