Eiza González, Gael García e Issa López, mexicanos en premios Emmy

La alfombra roja de los Premios Emmy 2024 no sólo reunió a grandes personalidades de la industria de Hollywood, también a varios mexicanos que han logrado traspasar fronteras y se han consolidado como actores o directores a nivel internacional.

Nava Mau, artista trans que se encuentra nominada en la categoría de mejor actriz de reparto de una miniserie por "Bebé reno", llegó al Peacock Theater de Los Ángeles enfundada en un atuendo rojo metálico y aseguró que se siente sumamente honrada por el reconocimiento que ha recibido.

"El proyecto me llegó como una audición, primero tuve que hacer el proceso de casting, fui a Londres y al final, después de dos meses a ver cómo funcionaba con el protagonista", dijo en entrevista con TNT.

Mau, además de su trabajo actoral, también es activista por los derechos de la comunidad LGBTQ++, por lo que celebra que este tipo de personajes sean representados por miembros reales de la comunidad:"mucha gente piensa que no conocen a una persona trans, aunque es probable que conocen a alguien así, que no lo saben. Este personaje tiene un corazón y fue representado por una persona real, no se puede negar nuestra humanidad", agregó.

Por su parte, la actriz Eiza González, quien participa en la serie nominada "El problema de los tres cuerpos", también desfiló por la alfombra y señaló que su desafío más grande en esta producción fue elevar a la mujer latina: "para mí era muy interesante poder representar a la mujer latina de una manera elevada y ser una científica en una serie, que se va a ver a nivel mundial".

Otro de los mexicanos que hizo acto de presencia fue el actor Gael García Bernal, que, aunque no está nominado, sí fungirá como presentador. Bernal llamó la atención por su look, ya que, como muy pocas veces, se dejó ver con una larga barba; sin embargo, destacó que lo hace por un personaje.

El actor habló sobre la época en la que grabó "Amores Perros", uno de sus filmes más exitosos: "fue hace mucho tiempo, (desde entonces) han cambiado muchas cosas. El cine llegó a mí en ese lugar en donde esa magia, deseo y alquimia a la que uno quiere llegar estaba y sigue ahí".

Asimismo, reveló como es que nació "La Máquina", proyecto en el que se reúne con Diego Luna después de 10 años y que será lanzado próximamente: "[fue] en una borrachera en Berlín dijimos 'hay que hacer algo de box, vamos a actuar juntos otra vez'". Se empezó a convertir en una miniserie de seis capítulos y "quedó fantástica", agregó.

Issa López, quien está nominada en las categorías de dirección y guión por "True detective" mencionó que tanto este proyecto como su nominación son un "un gozo".

"Uno sueña, cuando estás haciendo un proyecto, que conecte y que provoque; que tenga reconocimiento, pero sobre todo que la gente lo vea y sucedió",

Sobre su trabajo con Jodie Foster, López reveló que la química entre ambas fue inmediata y pasaron de ser compañeras a grandes amigas: "es una de las personas más queridas en mi vida, ha sido un viaje hermoso".

Al enfrentarse en un proyecto tan gigantesco, en tantas áreas diferentes, la lección, dijo "es humildad. Lo primero que tienes que hacer es rodearte de gente que sea enormemente talentosa y cuando nos tienes ahí, usa su talento, si no ¿qué estás haciendo? Estás pegándole un balazo en el pie y es mucho más divertido cuando dejas jugar a los demás niños en el jardín. ¡Viva México!", finalizó.

