Britney Spears vuelve a hacer la "britney señal" durante video

La cantante de 42 años está por concluir el año en el que se divorció del bailarín Sam Ashgari, con quien apenas duró un año en matrimonio, pero que en el tiempo de noviazgo demostraron ser una pareja estable; ahora, Spears disfruta de su soltería a la par de un momento familiar complicado.

A su padre James Parnell Spears le amputaron una pierna por problemas de salud a la par del éxito de sus memorias "The Woman In Me" publicadas en octubre, donde revela detalles de su agitada vida, donde pasó de ser una de las artistas internacionales más exitosas a estar recluida en un centro psiquiátrico en diversas ocasiones.

La Britney señal que la cantante le hizo muchas veces a los medios, la cual consistía en levantar el dedo medio, volvió a tomar vida, ahora en un video en el que aparece luciendo un atuendo color rojo, en el que aparece moviéndose de un lado a otro mientras hace la peculiar señal.

"Disculpen de antemano", escribió en el mensaje que acompaña el video en el que como en el resto de sus publicaciones, desactivó los comentarios; en otro video que posteó hace unas horas y después borró, aparece con un vestido semi descubierto con el que de nueva cuenta se mueve de manera poco común y luce delineador color negro en el rostro.

"No estoy muy segura de qué demonios estoy haciendo aquí, pero... ¡Me gustó la canción!", escribió.





Aunque muchos aseguran que Britney podría necesitar ayuda mental, otros aseguran que simplemente se trata de un juego en las redes, Spears ejerciendo su libertad luego que no pusiera hacerla durante 14 años, cuando estuvo sometida por la tutela de su padre.

En 2021, el movimiento #FreeBritney consiguió liberarla por presión popular, por lo que en sus recientes memorias hace un especial agradecimiento a sus seguidores por el apoyo.