Alistan funeral de víctima de masacre en Salvatierra

SALVATIERRA, Gto.

Héctor "N", fue una de las víctimas mortales que dejó el ataque armado que conmocionó a los habitantes de San José del Carmen, luego de que cuatro sujetos que no estaban invitados a la posada, se colaran a la fiesta y accionaran sus armas en contra de los asistentes, dejando un saldo de 11 personas sin vida y 14 más lesionados.

De acuerdo con Fuentes estatales de seguridad, los hombres –desconocidos-, tuvieron altercados con algunos de los jóvenes, por lo que fueron corridos del festejo, sin embargo, momentos más tarde cuando ya varios de los asistentes de la fiesta se habían retirado y a punto de que acabara la música, los sujetos regresaron armados.

En los informes se menciona, que los sujetos irrumpieron nuevamente en la posada y dispararon con rifles de alto poder, en contra de quienes todavía se encontraban dentro de la propiedad.

Ana Maura Rivera, quien es maestra de preescolar se dijo está "hecha pedazos", después de que autoridades estatales confirmaran el fallecimiento de su hijo, quien aún era menor de edad y recordó algunos de los momentos que vivió con su hijo.

"Gordito de mi corazón, le doy gracias a Dios y a la Virgen por haberme elegido para ser tu mamá durante éstos 16 años, por darme la dicha de coincidir en ésta vida contigo, siempre serás la irreverencia más bonita, el corazón más puro y la sonrisa más sincera, mi niñote bello de ojos bonitos, no sólo te vas tú, te llevas la alegría de la casa, las risas espontáneas, los abrazos sinceros, los chistes raros, las vaciladas, me dejas hecha pedazos que no se cómo acomodar, quién va a cantar y escuchar música todo el día, quién me va a regañar por estar achacosa, quién se acostará junto a mí para que le rasque la cabeza, quién me dirá "te amo má" cada vez que me llamaba", escribió en su página de Facebook.

Asimismo, externó la invitación a sus familiares y amigos cercanos para acompañarla en el funeral de su hijo, el cual se llevará a cabo el día de hoy a las 20:30 horas. "Para quien guste acompañarnos, mi Gordito llegará a su casa después de las 20:30 de la noche".

"Te amaré hasta el final de mis días, esperaré paciente el momento de volver a abrazarte: tu mamá", finalizó.