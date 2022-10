Toma Dulce María las riendas de su carrera; estrena sencillo

"La canción la compuse hace varios años mi amigo Juan Carlos Moguel que falleció a principios de año, así que decidí incluirla tal cual como la produjo", contó la ex RBD en entrevista.

El disco se trata de la versión extendida de Origen, su disco de 2021, que ahora contará con tres temas adicionales. Dicho material fue el primero que lanzó la artista desde DM, en 2017, y tras romper su relación con Universal Music.

"Quedé en buenos términos con la disquera, pero quería darme tiempo para explorar mis locuras. No quería preocuparme por si mi música es comercial o no. Por si es reguetón o no. Quería sacarlo a los tiempos porque buscaba realizarme personalmente.

"Ha sido muy liberador y me he enfrentado a muchos retos que me han hecho aprender cosas importantes. A pesar de que no hay una gran promoción y una inversión en radio y todo lo que implica estar en un sello discográfico, la gente ha respondido muy bien", aseguró la también actriz, de 36 años.

Con una extensa carrera la actriz de Rebelde se aventuró como artista independiente con la finalidad de explorar su lado más personal y sentimental, que ha sido bien recibido por su seguidores, explica.

"Estando con una disquera te comprometes a hacer promoción y viajar, y yo me acababa de casar y luego me volví mamá, entonces, para mí, sacar canciones sin depender de nadie ha sido increíble.

"Me siento muy agradecida con mi público porque esta música no tiene mucha promoción. Es compartir mis historias más personales y conectar con ellos en estos tiempos difíciles después de la pandemia", afirmó.

"La Que Un Día Te Amó" ya se encuentra disponible en todas las plataformas, así como el video oficial que fue dirigido por Paco Álvarez, su esposo.

"Él captó perfecto todo lo que quería transmitir. El video te cuenta emociones, es muy artístico y más conceptual", resaltó.

Actualmente Dulce Maria forma parte de Los 2000 Pop Tour, que le permite hacer las dos cosas que más le gustan: cantar y ser mamá a la vez sin sacrificar tiempo de calidad.

"Han sido conciertos muy puntuales, no es como que salga de gira cada fin de semana entonces me llevo a la bebé, pero cuando tengo que hacer otras cosas como salir a grabar me ayuda mi mamá. Ser mamá es un trabajo de tiempo completo, pero lo disfruto mucho", aseveró.

La intérprete estará presente en Los 2000 Pop Tour en la Arena Monterrey el 4 de noviembre y el 17 en la Arena Ciudad de México.