52 años de inspiración

Honor a quien honor merece, Don Reynaldo Martínez "El Gallero" llegó este 2023 a 52 años de exitosa trayectoria en la composición, pues en su haber tiene más de 800 temas grabados por los principales exponentes de la música regional norteña, entre ellos Los invasores de Nuevo León, Ramón Ayala y los Bravos del Norte, los Tigres del Norte, El Charro Avitía, Pepe Aguilar, Tony Aguilar, Lupillo Rivera y Los Herederos de Nuevo León entre otros.

EL MAÑANA DE REYNOSA tuvo la oportunidad de charlar con este compositor originario de Garza Valdez, Tamaulipas respecto a estos más de cincuenta años que se dice fácil, pero que ha logrado mantenerse gracias a su talento y extraordinaria inspiración que ha dado vida a corridos famosos y temas que ya son de dominio popular.

Respecto a llegar a 52 años de trayectoria comentó: "Yo estoy muy agradecido con Dios primero que nada que me ha regalado la vida, la salud y que no me ha quitado la inspiración; ni la preferencia en el gusto del público que sigue cantando y bailando mis canciones y mientras eso siga, tengo la obligación de seguir escribiendo más canciones".

Este gran compositor cuenta con más de 800 temas grabados, además de los que tiene si grabar es más de un millar de composiciones, entre ellas un guapango que le gusta mucho pero que nadie a querido grabárselo, pues prefieren sus corridos que son garantía de éxito.

Don Reynaldo Martínez "El Gallero" un ícono de la música regional norteña y orgullosamente nacido en Tamaulipas y adoptado por Reynosa.

HUELLA EN EL CINE

Quien que sea fronterizo no conozca la cinta "La dinastía de la Muerte" que fue estrenada en 1973 cuando llegó al cine el primer corrido hecho película de Reynaldo Martínez en el cual estuvieron presentes dos de sus corridos "Las 11 tumbas" y "Daniel del Fierro".

Su paso en el cine ha dejado huella pues son 13 de sus corridos lo que ya se han hecho películas de las cuales también ha escrito el guión de la cintas.

"El Gallero" ha escrito sus canciones en diversos géneros musicales como lo son: rancheras, boleros, cumbias, corridos, pasos dobles y hasta guapangos.

Aquí junto a Don Juan Villarreal y el grupo Eslabón.

SUS ÉXITOS

Desde 1982 Los Invasores de Nuevo León le han grabado más de 51 temas y entre sus corridos más famosos están Gerardo González, La Dinastía de la Muerte, El Federal de Caminos, Polvo Maldito, El Penal de la Loma, Hierba , Polvo y Plomo, Mi Estado Querido, José Silva Sánchez, "El Fiscal", "El hijo del traficante", "Conmigo ya no cuentes", "El marquiz negro", "La silla de tu abuelo", "Margarita la de Tijuana", "Gumaro Vázquez" y "El corrido de Rafael Caro Quintero" entre otros.

En la entrevista Don Reynaldo comentó que la inspiración la encuentra en lo cotidiano que va desde tener de musas a la mujeres, pero quienes protagonizan sus canciones no son solo mujeres también le canta al los hombres cabales, a la traición, fidelidad e infidelidad, menciona que la vida mucha tela de donde cortar, pues su creatividad musical ha sido inspirada por personajes reales que conoció a lo largo de su vida o hechos que tuvieron gran relevancia en el estado o a nivel nacional.

LOS INVASORES DE NUEVO LEÓN

SUS ESTANDARTES

Los dos temas más emblemáticos de este compositor son sin duda "La Vieja Banca" y "El Corrido de Caro Quintero".

Acerca de "La Vieja Banca" nos contó como surgió esta canciones frente a la Parroquia de Guadalupe, escuchó una conversación de una pareja de enamorados que fue lo que le dio las primera estrofas de esta famosa canción que es uno de sus más grandes éxitos.

Junto a Lalo Mora.

REYNOSENSE DE CORAZÓN

Reynaldo Martínez, es un hijo adoptivo de Reynosa, su familia llegó a esta frontera el 14 de marzo de 1957 y a la fecha esta ciudad fronteriza le ha dado la inspiración para componerle 31 canciones.

Con su gran amigo Servando Cano (+).