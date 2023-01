Encara Domingo nueva denuncia por acoso sexual

Pero el tenor fue más allá cuando aprovechó las luces apagadas del escenario para besarla en la boca durante una función.

"Fin de acto, el escenario se pone en lo que llaman blackout y en esos instantes que el ojo tarda en acostumbrarse a la oscuridad, Plácido se acercó a mí y me besó en la boca. Fue un beso que ni vi venir ni pude esquivar ni quería recibir", contó.

Un beso, insistió la mujer, que no tenía justificación alguna dentro de la ópera.

"El acto había terminado, el telón se estaba bajando, no tenía justificación ninguna", contó.

El hecho sucedió en un teatro en España, en la década del 2000.

El programa "Salvados" asegura haber corroborado el testimonio con un testigo y una persona a quien la cantante se lo confió. En aquel entonces no pudo hablar del incidente, dado el peso de la figura de Domingo.

"Es algo que no puedes contar ¿a quién se lo cuentas? ¿quién te va a creer para empezar?", expresó en la entrevista. "No lo puedes contar, él es Plácido Domingo y tú no eres nadie".

La cantante pidió reservar su identidad al ser una profesional en activo y ante el riesgo de que sus declaraciones pudieran tener consecuencias que le impidieran trabajar.

Esta es la primera denuncia en contra de Domingo hecha por una mujer española y llega tres años después de que surgieran las primeras denuncias por acoso sexual en Estados Unidos que destapó una investigación de la agencia AP.

"Por fin, qué valiente", pensó la cantante española al enterarse de aquellas primeras voces que se atrevieron a denunciar.

"Es algo que se sabe en este mundo operístico, es de las primeras cosas que te dicen: no te subas a un ascensor a solas con Plácido Domingo", refirió.

A partir de las acusaciones de 27 mujeres, el American Guild of Music Artists (AGMA) llevó a cabo una investigación que concluyó que el cantante acosó a mujeres y abusó de su poder en la Ópera Nacional de Washington y en la Ópera de Los Ángeles.

En el mismo programa de La Sexta, el barítono Samuel Schulz, exvicepresidente de AGMA, insistió en que Domingo pagó 500 mil dólares para que no se hicieran públicas las conclusiones de AGMA.

"Es lo que llamamos quid pro quo. Negociaron con Plácido cómo se comunicarían los resultados de la investigación", expuso Schulz, quien filtró las conclusiones de la investigación.

Las acusaciones, sin embargo, no tuvieron consecuencias en los tribunales.

"El hecho de que no lo encarcelaran no lo absuelve de décadas de acoso sexual", aseguró al programa Debra Katz, abogada del #Metoo.

El escándalo derivó en cancelaciones y dividió opiniones en el mundo operístico.