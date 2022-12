Disney casi despide a Bella Thorne por usar bikini

"El estilista con el que estaba trabajando me puso una cadena en el cuerpo. ¿No sé? No me importa. Había un fan y me sacaron una foto en la playa. Casi me despiden", rememoró la actriz.

La captura de ella con traje de baño y accesorios provocaron que la imagen llegara a las redes sociales, lo cual no fue del agrado de la compañía.

"Estaba en todos los medios, era literalmente viral en ese momento. Pensaban, '¿Cómo se atreve esta niña a hacer esto? Esto es tan repugnante'.

"Dijeron, 'Oye, estamos recibiendo mucha atención por esta foto. Todo el mundo está enfadado por esto porque estás en bikini en la playa, así que debes asegurarte de salir con pantalones cortos y una camiseta holgada la próxima vez que estés en la playa", dijo Thorne.

Esta revelación surge después de que la modelo también dijera que perdió un papel a los 10 años luego de que un director la acusara de coqueteo.