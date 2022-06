Disfrutan paseos padres

Una pasión que el actor Marcus Ornellas ha heredado de su padre es el gusto por las motos, algo que ahora también puede compartir con su hijo Diego, quien con tan solo seis años ya disfruta de esta actividad en familia.

"Soy aficionado de las motos y me encantan, aunque la verdad es que es algo que comenzó tarde porque mi papá no nos quería dar una, a él también le encantan, pero no quería que manejaremos una porque le daba miedo que no supiéramos manejar y que algo nos pasará, fue hasta los 18 años que con mi hermano mayor nos compramos una entre los dos", recuerda el actor.

ENCANTADOS

"Con mi hijo Diego es distinto, a él le encantan, pero primero tenía que convencer a su mamá, y yo le dije que primero debía aprender a manejar bicicleta para convencerme de que le comprara una moto, lo hizo, e incluso le iba a regalar una de cumpleaños, pero se portó mal y se canceló el regalo, pero tal vez próximamente se la compre".

A decir del actor, una de las cosas que más le gustan de manejar una moto es el ahorro de tiempo en traslados y la sensación de libertad, pero también reconoce que se debe ser muy precavido.

"Mi papá siempre me ha dicho: hay dos tipos de motociclista, el que ya se cayó y el que se va a caer, y mientras no te caigas no eres motociclista porque no conoces el piso"

"Uno tiene que cuidarse mucho de los demás, mi tip es tener cuidado con la gente que va manejando, especialmente en la ciudad, y si es en carretera, siempre ir sin prisa, siempre con casco y también tener mucho cuidado con el freno delantero, que aunque es el que más frena, también el más peligroso porque si resbala la llanta delantera, no hay forma de mantenerte con la moto en pie", aconsejó Marcus quien pronto estrenará la serie Reputación Dudosa, en Claro video.

Su primera moto en México (pues es originario de Brasil), fue una Suzuki 100 cilindradas que compró en Guadalajara, de segunda mano, y cuando llevaba una semana con la moto recién pintada, tuvo un accidente.

"He tenido algunos sustos, sobre todo cuando estaba más chavo en Brasil, pero lo bueno es que a mí no me ha pasado nada grave

"Ahora tengo una moto de 600 cilindrados que manejo en la ciudad, y es una belleza porque no es tan pesada y la manejo casi todos los días, he manejado todo tipo de modelos, pero ahorita tengo esa de doble propósito, que es buenísima".

Aunque maneja motocicleta desde hace muchos años, aún hay muchos viajes que a Marcus le gustaría hacer.