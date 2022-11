Destapan elenco

´Star Wars, The Acolyte´.

La precuela de ´Star Wars, The Acolyte´ serie de Disney+ ha comenzado su producción y anunció su cast completo junto a una fotografía de la grabación.

Además de Amandla Stenberg, protagonista previamente anunciada, el elenco de ´The Acolyte´ estará conformado por Lee Jung-jae (Squid Game), Manny Jacinto (Nine Perfect Strangers), Dafne Keen (His Dark Materials), Jodie Turner-Smith ( Queen & Slim), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Charlie Barnett (Russian Doll), Dean-Charles Chapman (1917) y Carrie-Anne Moss (The Matrix) según informó Disney en un comunicado oficial .

A EXPLORAR

La creadora de la serie, Leslye Headland, se desempeñará como productora ejecutiva y guionista, además cumplirá con la dirección del primer episodio. El objetivo de Headland en esta serie es explorar el punto de vista de los Sith (los miembros del Lado Oscuro) en un momento de la historia donde estaban marginados

La descripción oficial de la serie la describe como un thriller de misterio donde una ex Padawan se reúne con su maestro Jedi para investigar una serie de crímenes pero las fuerzas a las que se enfrentan son más siniestras de lo que jamás habían imaginado.

LA TRAMA

La trama de The Acolyte sitúa a los espectadores un siglo antes de los eventos de La Amenaza Fantasma, en tiempos de la Alta República, una época dorada para los Jedis.