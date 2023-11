Desata Jonathan Majors 'crisis' en Marvel Studios

CIUDAD DE MÉXICO.-El próximo juicio del actor Jonathan Majors tiene en angustia a los creativos de Marvel Studios, incluido el director Kevin Feige, debido a una incertidumbre relacionada con la continuidad del personaje de Kang, el Conquistador, el cual estaba siendo guiado hacia una serie de proyectos como series y películas de la entrante fase seis del Universo Cinematográfico.

Este miércoles, el portal Variety dio a conocer que los creativos de Marvel Studios se están cuestionando y planteando las opciones para continuar con sus proyectos, pues los cargos que actualmente enfrenta Majors por violencia doméstica desataron un debate relacionado a la estrategia que se contemplaba para próximos proyectos.

Los cuestionamientos salieron a la luz durante una reunión en Palm Springs, donde los creativos externaron su preocupación por el futuro de Marvel y el impacto que tendrá el escándalo legal de Majors.

A esa preocupación se suma la nula oportunidad de reescribir el universo, debido a la huelga de guionistas que se registró durante este 2023.

En miras del regreso de Iron Man y Black Widow

Una de las problemáticas para continuar con los éxitos, después de la recaudación histórica de casi 2 millones 800 mil dólares, provenientes de Avengers: Endgame, los creativos se plantean la posibilidad de devolverle la vida a personajes que se ganaron el cariño de los fans: Black Widow de Scarlett Johansson y Iron Man de Robert Downey Jr.

Aunque pareciera imposible, la línea del multiverso podría ser capaz de lograrlo, sin embargo, Variety asegura que sería costoso para el estudio.

Hasta ahora, no se tiene una decisión fija sobre ello, pues los directivos de la franquicia de proyectos sobre los superhéroes se había permitido dejar pasar la polémica de Majors con la intención de esperar buenas noticias para Jonathan Majors. No obstante, también se estaría tomando en cuenta el poco rendimiento que tuvo Ant-Man and the Wasp: Quantumania en taquillas durante los primeros meses del año.

Jonathan Majors está a la espera de un juicio, fechado el 29 de noviembre, donde se le determinará si es hallado inocente o culpable de cargos de acoso y violencia doméstica.