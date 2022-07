Sasha Sokol dice ya haber denunciado a Luis de Llano

"Hace un mes puse la demanda y no he hablado del tema porque fue lo que mis abogados me recomendaron, pero ya está en los tribunales desde hace un mes o más. Ya está ratificado y ya todo"

"Hace un mes puse la demanda y no he hablado del tema porque fue lo que mis abogados me recomendaron, pero ya está en los tribunales desde hace un mes o más. Ya está ratificado y ya todo",comentó a la prensa.

Al preguntarle sobre si ya había escuchado la respuesta de Luis de Llano al acusarlo, Sasha comentó que no tenía comentarios al respecto.

La ex Timbiriche compartió en abril que denunciaría al productor y pidió justicia.

"Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue 'transparente'. Nada está más lejos de la verdad, ¿Transparencia? ¿Es en serio?".

"Mis padres se enteraron de la relación DOS AÑOS DESPUÉS de que ésta comenzara. Reitero: cuando inició, yo tenía 14 (años); cuando se enteraron, me acercaba a los 16. ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía?", escribió la intérprete.

PIDE QUE NO HAYA IMPUNIDAD

La también actriz culminó su publicación pidiendo que no se diluya la responsabilidad del único culpable, su victimario, deseando que sus acciones no queden impunes y resaltando que si decidió hablar una vez más fue para generar conciencia entre los jóvenes del peligro que pueden enfrentar.