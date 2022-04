¿Dejará de ser superhéroe?

Los ejecutivos de Warner Bros. y DC tuvieron una junta de emergencia para discutir el futuro de Ezra Miller en esos estudios tras el reciente arresto por alteración del orden público y hostigamiento de la estrella de The Flash.

El consenso fue ponerle pausa a cualquier proyecto futuro en el que Miller vaya a participar, incluyendo posibles apariciones en el Universo Extendido de DC.

El estudio tiene más de un año antes de tomar cualquier decisión sobre la potencial secuela de The Flash.

El mes pasado, Warner Bros. pospuso la primera entrega de The Flash, del 4 de noviembre de 2022 al 23 de junio de 2023.

Una persona le comentó a la revista Rolling Stone que Miller tuvo "colapsos frecuentes" durante la producción el año pasado de The Flash e indicó que no hubo gritos o arrebatos violentos, describió a Miller como que estaba "perdiendo la cabeza". Ezra tenía un pensamiento y decía "No sé lo que estoy haciendo", dijo el informante.