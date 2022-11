Debuta Rosario en el cine animado; le otorgan un Grammy

La cantante española, reconocida esta tarde con el Premio a la Trayectoria en los Latin Grammy, está encantada de hacer doblaje en Gato con Botas: El Último Deseo, cinta que llegará en diciembre a las salas de cine.

Su personaje se llama Mamá Luna, una mujer muy divertida y excéntrica que ayuda al Gato con Botas, cuya voz es de Antonio Banderas.

"Imagínate, cundo vengan mis sobrinos y vean la película, me van a reconocer por la voz y además de que ellos seguramente se emocionarán, pues yo que puedo decir, me emocionaré igual", dijo en charla con Gente la intérprete, hija de la legendaria "Faraona", Lola Flores.

Y aunque tiene ya un currículum en la actuación en series y películas, tal es el caso de Hable con Ella, de Pedro Almodóvar, Rosario se asume como una cantante que ha dejado su vida en los escenarios.

"El premio me honra y creo que compensa todo lo que he trabajado, las veces que he dejado a mis hijos en casa y muchos sacrificios por estar haciendo lo que más me gusta, que es cantar.