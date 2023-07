Lanza biografía de su padre

Ciudad de México

"Detén el Tiempo en Tus Manos", de Ediciones Urano, es el libro sobre el compositor presentado ayer y que contiene pasajes que podrían ser escabrosos o muy dolorosos.

"Siempre fuimos una familia muy unida y lo seguimos siendo, y ellos me alimentaron de anécdotas en circunstancias, en momentos importantes; quizás se me iba un elemento y ellos me lo recordaban.

"Me preguntaban: ´¿qué vas a decir?´ y les contaba, lo leían, les mandaba un capítulo. Así fue. José, Carlos, mi hermano que vive en Canadá, mi hermana (Itatí), estuvieron muy al pendiente y, con todo respeto, abordamos temas muy sensibles, difíciles, muy gozosos, de todo, cómo es la vida", dijo Cantoral Zucchi.

El director de la SACM (Sociedad de Autores y Compositores de México) externó su deseo de que se conociera más profunda y puntualmente la vida, obra y aportaciones artísticas de su padre, quien fue un miembro activo del organismo.

"A los 52 años dejó de promover sus canciones, aunque sí escribió mucho. Todos los que conocieron a mi padre saben que amó la vida y que sus grandes motores fueron otras historias, su familia y siempre luchó por los derechos de los músicos".

El cantautor, fallecido en 2010, tuvo muchas inquietudes, y así las cuenta su hijo. Éste se cuestionaba qué lo hizo sufrir, qué lo hizo gozar, qué soñaba y si tuvo un gran amor, además de la música y de su familia.

"Tienen que leerlo, tienen que ver mucho más de él, aprender mucho, era un gran ser humano", acotó.





Al lanzamiento del libro acudieron personalidades como Carlos Lara, Leonel García, Felicia Garza y Memo Méndez Guiu, entre otras.