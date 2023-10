Gran final de su gira

Selena Gomez y Chris Martin deleitaron al público con "Let Somebody Go".

Pasadena, California EU

En 2023, un concierto de Coldplay comienza como si fuera el final triunfal: brazaletes con luces LED parpadeando, cañones de confeti a toda marcha, el canto de 68.000 voces que repiten "You´ve got a higher power" para igualar la energía del líder Chris Martin.

Hay banderas de asistentes de Argentina, Puerto Rico, Guatemala, Colombia, Venezuela, Corea del Sur y Brasil; niños y ancianos cantan a todo pulmón los éxitos de la banda por dos horas el domingo por la noche.

TODOS PARTICIPAN

Un cortometraje mostró los esfuerzos de conservación de la gira mundial de estadios de Coldplay en apoyo a su álbum de 2021 "Music of the Spheres". Luego una explosión de efectos de iluminación de arcoíris e imágenes similares a camisetas de teñido multicolor llegó con "Paradise". Martin pidió a la audiencia que participara en "el canto más silencioso jamás visto", entonando el título en un susurro.

Martín también ayudó a una pareja a conocer el sexo de su bebé. Le entregaron un sobre, que abrió ante las cámaras, era azul para niño. También leyó algunos de los letreros que llevaban los fans antes de invitar a dos chicas de México al escenario a cantar "Let Somebody Go" y cuando le entregaron un taburete pequeño, bromeó:

LA GRAN SORPRESA

"Esta canción la eligieron ustedes, la tocábamos un poco, pero cuando la grabamos, la grabamos con Selena Gomez", le dijo Martin a las dos chicas. Empezaron a cantar juntos, antes de que la propia Gomez emergiera en el escenario para cantar sus versos. Luego, H.E.R., quien fue la abridora del concierto, se unió y tocó la guitarra: una sorpresa inesperada para una última noche gloriosa de la gira.

El sentimiento predominante de la noche, por supuesto, fue la empatía. Martin corrió con una bandera del orgullo LGBT+ y en varios momentos le recordó a la audiencia que "todos somos extraterrestres en alguna parte", como decía su camiseta. Martin habló un poco en español y le pidió al público que cantara en coreano para su colaboración con BTS, "My Universe".

Al final del espectáculo hubo una serie espectacular de sencillos, incluyendo "A Sky Full of Stars", "Fix You" y un bis acústico de "Magic". Luego más fuegos artificiales. Hay una razón por la que la banda es querida en todo el mundo: después del bis, Coldplay le puso al público "Believe in Love", un bienvenido recordatorio.

GLORIOSA NOCHE

