Enfrenta Danny Elfman segunda acusación de abuso sexual

GUADALAJARA, Jalisco.- Los problemas legales continúan para el compositor y ganador del Grammy, Danny Elfman, quien fue acusado por una segunda mujer de abuso sexual.

La demandante, una mujer de 47 años, originaria de Maryland, identificada como Jane Doe XX, quien presentó una demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles, alegando que Elfman la sometió a abusos sexuales desde 1997 hasta 2002.

DEMANDA

Según la demanda, Jane Doe XX conoció a Elfman en una fiesta en abril de 1997, cuando ella tenía 21 años y era estudiante en la New York Film Academy. Elfman, quien entonces tenía 47 años, comenzó a invitarla a eventos de la industria, pidiendo sus opiniones sobre películas y música, y la trató como su "consultora y protegida". Sin embargo, durante los siguientes cinco años la relación habría tomado un giro oscuro, según la demandante.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la acusación afirma que en encuentros privados, Elfman se despojaba de su ropa por completo, caminando desnudo frente a Jane Doe XX y exponiendo sus genitales. Supuestamente, Elfman le expresaba que esta conducta era necesaria para su creatividad y éxito. La demandante se sintió obligada a cumplir con estas solicitudes debido a la prominencia de Elfman en la industria del entretenimiento.

Elfman habría llevado a Jane Doe XX a eventos relacionados con En Busca del Destino (1997) y a una sesión de grabación en Sony. Además, en 1998 la invitó a quedarse en su casa en Topanga Canyon, California, durante varias semanas mientras ella buscaba su propio apartamento en Los Ángeles. Según la demandante, en múltiples ocasiones, compartió la cama con Elfman, manteniendo su ropa puesta y durmiendo sobre las sábanas mientras él dormía desnudo a su lado.

La situación llegó a su punto crítico en 2002, cuando Elfman reveló a Jane Doe XX que, en todas las ocasiones que habían compartido la cama, él se había masturbado a su lado. Esta confesión llevó al fin de la relación entre ambos, dejando a la demandante en estado de "shock, humillación y vergüenza".

Esta acusación presenta similitudes con un caso anterior que involucra a Nomi Abadi, pianista y compositora, quien demandó a Elfman en julio por no cumplir con un acuerdo alcanzado en 2018. La demanda de Abadi alega que Elfman no pagó 85 mil dólares de un acuerdo por un monto total de 830 mil dólares. En el pasado, Abadi también afirmó que Elfman se había expuesto y masturbado frente a ella sin su consentimiento en varias ocasiones.

Elfman, por su parte, negó las acusaciones de ambas mujeres. En el caso de Abadi, llegó a un acuerdo y firmó un acuerdo de no divulgación en 2018. En respuesta a estas nuevas acusaciones, un portavoz de Elfman declaró que las alegaciones son "infundadas y absurdas" y que su equipo legal está evaluando todas las opciones para defenderse en el tribunal.

La denuncia presentada por Jane Doe XX se sustenta en una ley de California que permite revivir reclamaciones más antiguas cuando hay indicios de encubrimiento institucional. La demandante está buscando una indemnización que incluye gastos médicos, gastos incidentales y la pérdida de ingresos.

Danny Elfman es conocido por su trabajo en películas icónicas como Batman y El Joven Manos de Tijera, así como su colaboración con Tim Burton y otros destacados directores.

Elfman tuvo actuaciones en el Hollywood Bowl a finales de octubre como parte del evento "Tim Burton's The Nightmare Before Christmas in Concert" de Disney, donde compartió el escenario con artistas como Halsey, Catherine O'Hara y Fred Armisen.