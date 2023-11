John Travolta y Katherine Heigl protagonizan comedia musical

Los amantes de los musicales tendrán una opción en la gran pantalla con la próxima comedia musical romántica That's Amore! Esta película, dirigida por Nick Vallelonga, el ganador de dos premios Oscar por Green Book: Una Amistad Sin Fronteras, que reúne a dos talentos de Hollywood: John Travolta y Katherine Heigl.

LA HISTORIA

La película narra la historia de Nick Venere, interpretado por John Travolta, un hombre de la época moderna que nunca se ha casado y cuyos mejores años de citas parecen haber quedado atrás. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando conoce a Patty Amore, interpretada por Katherine Heigl. Patty es una mujer con sus propios desafíos, incluyendo tics y hábitos nerviosos, producto de un secreto de su pasado y la sobreprotección de su padre. A pesar de estos obstáculos, Nick y Patty encuentran una conexión inmediata que cambia sus vidas.

Nick Vallelonga, el escritor y director de la película, compartió a Variety su entusiasmo por trabajar con estos dos talentosos actores, destacando la química que existió entre ellos durante los ensayos.

"John y Katherine son fantásticos juntos, y durante los ensayos tenían tanta química", dijo Vallelonga, quien está tomando un enfoque más orgánico para incorporar las canciones musicales en la narrativa.

"No estamos haciendo grandes números de producción, pero quería intentar algo un poco diferente. Hasta ahora hemos grabado alrededor de siete canciones con una orquesta completa, y él es simplemente una persona mágica. Uno de los números es un verdadero homenaje a Fred Astaire y Gene Kelly, y tenemos a todo el elenco cantando el éxito 'That's Amore' en un momento, y creo que a la gente le va a encantar".

El elenco de la película también incluye a actores como Christopher Walken, Talia Shire, William Fichtner, D.B. Sweeney y Drea de Mateo. La cinematografía estará a cargo de Dante Spinotti, conocido por su trabajo en películas como Fuego Contra Fuego y Los Ángeles al Desnudo.

Según Nick Vallelonga, su objetivo principal es entretener al público y ofrecer una película que pueda disfrutarse en tiempos difíciles.

"En tiempos difíciles, la gente necesita reír y necesita salir a disfrutar. Y de eso se trata esta película. Es una película a la antigua, para todas las edades, de 8 a 80 años. Hacer un musical es un poco arriesgado, pero tenemos a Travolta, así que no estoy demasiado preocupado", expresó Vallelonga.

"Siempre estoy escribiendo y desarrollando guiones, y siempre he tenido a Travolta en mente para el papel. Tuve la oportunidad de trabajar con John en una película de George Gallo (La Rosa Venenosa) y fui su doble por una semana en Sobreviviendo, así que siempre he sido un gran fan de su trabajo. Simplemente te hace feliz cuando lo ves en la pantalla, y siempre he soñado con hacer esta película con él. Después del éxito de Green Book, le envié el guión", dice Vallelonga.

La producción de That's Amore! está programada para comenzar en enero.