Dani Flow pide disculpas públicas tras verso sobre abuso infantil

CIUDAD DE MÉXICO.- Mediante un video que publicó en sus redes sociales, el polémico Dani Flow rompió el silencio ante las críticas que ha recibido por una rima que hizo hace ya varios años, durante una pelea amateur de freestyle, y en la que hace referencia al abuso infantil.

Aunque en los últimos días el intérprete de "Reggaetón champagne" ha sido cancelado por sus comentarios hacia las mujeres feministas y poner en tela de juicio el caso de Nath Campos, lo que ha generado verdadera controversia fue un video del 2019 en el que aparece rapeando con varios amigos y se le oye decir: "a mi hija jamás la tocaría, pero a sus amiguitas de la secundaría tal vez sí".

Estas palabras fueron suficientes para que el originario de Irapuato fuera señalado de normalizar este tipo de abuso y hasta tachado de "pedófilo" por algunos usuarios. Sin embargo, tras los ataques, Dani decidió romper el silencio y mediante un comunicado dio su postura al respecto y se disculpó por sus palabras.

El cantante, de 27 años, inició su mensaje dejando en claro que hablar al respecto era de suma importancia para él, ya que este hecho no lo define como persona y tampoco expresa su sentir: "Hago este video para pedir una sincera disculpa por algunos de los comentarios que he realizado y aclarar una situación puntual sobre un feestyle que hice hace muchos años", dijo.

El llamado "Rey del morbo" aseguró que la escandalosa rima está siendo sacada de contexto y presentada como una declaración actual; además, aclaró que desde entonces y hasta ahora usa el morbo como el principal ingrediente en sus letras, pero que de ninguna manera son sus creencias. "Mi primer round de fama llegó con mis freestyles, improvisando comedia o morbo. Esta rima específica se hizo famosa en redes sociales, como muchas otras de las locuras que improvisé, pero está siendo recortada y presentada como si se trata de una declaración".

Asimismo, reconoció que fue irresponsable abordar un tema que es sumamente delicado de esa manera y calificó su verso como imprudente: "el abuso sexual no es broma, esa línea no me representa como persona. Los niños y niñas del mundo son sagrados, no se tocan y esa es mi posición final y oficial sobre el tema".

Además, hizo mención sobre sus desacertados comentarios respecto al movimiento feminista, del cual se dijo "ignorante" y se comprometió a buscar nuevos lineamientos para que sus plataformas reflejen sus valores como persona: "No debí haber hablado al respecto, sino buscar informarme más; lo cual haré en pro de mi persona y mi familia. Para que no quede duda, desde siempre apoyo a toda persona que busque igualdad de derechos".

Como era de esperarse los comentarios no tardaron el hacerse presentes y, aunque en muchos de ellos apoyaron al reggeatonero, otros más aseguraron que sus palabras no eran sinceras sino producto de la presión: "Ahora le debo dar la razón a Aleks Syntek", "Nadie está sacando nada de contexto, hablaste sobre la rima", "Piensa antes de hablar de menores, mejor", "Acabas de llegar y ya te vas nene", "Todo forzado y además sigues sin aceptar que revictimizaste a Nath defendiendo a su agresor", "Si de verdad lo estuvieras analizando, dejarías de escribir estupideces", son algunos comentarios que se pueden leer.