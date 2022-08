Confirma su matrimonio

La conductora Cynthia Rodríguez rompió el silencio respecto a los rumores relacionados a su noviazgo con el cantante Carlos Rivera.

Durante el programa "Venga la Alegría", la también modelo confirmó que contrajo matrimonio con el cantante durante sus recientes vacaciones.

"Sí me casé. Estoy feliz. Estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas; de verdad estoy muy contenta. Hay cosas que no se pueden ocultar. Somos muy discretos, hemos manejado esta situación, la parte personal y pues hay detalles que se van a quedar así", dijo la conductora.

SIN DETALLES

Aunque la ex académica no reveló muchos detalles sobre su boda, aseguró que fue un momento que compartió con sus seres queridos y que "fue algo muy íntimo". Además del tema sobre su boda, Rodríguez desmintió estar esperando un hijo, pero no lo descartó como un plan a futuro.

"Hay cosas que se tienen que compartir y aún no estoy embarazada, se los digo con todo el corazón. El público se emociona cuando me ven un poquito abultada, pero les digo es panza normal. Si es el plan, esperemos que se nos cumpla este año y cuando suceda se van a dar cuenta por nosotros".

DEJA PROGRAMA

Tras la confirmación del matrimonio, la conductora adelantó que dejará de estar en el programa "Venga la Alegría" debido a que se dedicará a su familia. Sin embargo, explicó que continuará con algunos proyectos en el mundo del entretenimiento.