Cumplió sus sueños

Muchas personas no reconocieron a Karol Sevilla cuando Yordi Rosado la anunció en sus redes sociales como la artista invitada de esta semana en su programa de entrevistas de YouTube. “¿Quién es ella y qué hace?” y “No sé quién es” fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación donde se ve a la actriz de 22 años posando junto al conductor.

Un fenómeno

Patines, mochilas, cepillos de dientes y hasta ropa interior con la cara de Karol se vendieron en 2016 tras su participación en la serie infantil “Soy Luna”, que protagonizó cuando apenas tenía 15 años. El fenómeno por el programa de Disney se extendió desde Argentina, donde fue grabada, a países como México y Colombia donde ha sido reconocida como “Actriz favorita” en los Kids’ Choice Awards, de 2017 a 2019, pero antes de alcanzar esta fama tuvo que aprender desde cero de la industria luego de que su abuela la llevó por primera vez a un foro.

“Mi abuelita tenía una cocina y mi mamá nos dejaba con ella porque trabajaba, mi mamá Bertha (su abuela) era como nuestra madre y vio un comercial de Plaza Sésamo que necesitaban extras, eso fue a los 6 años”, contó Karol en el programa de Yordi.

Gana beca

La joven relató que vivía en la colonia Agrícola Oriental, de la alcaldía Iztacalco, cuando se ganó una beca en la escuela de actuación de Televisa, CEA Infantil. Desde entonces no se ha detenido en 16 años con proyectos de cine y televisión con los que busca consolidar su carrera.

“Nos lanzamos al tianguis y con ropa de cinco pesos mi abuelita gastó como 10 y me llevó a Plaza Sésamo, me tocó de árbol 10, pero yo estaba feliz y se acercó la señora Lili Garza (directora del CEA infantil) y le dijo (a su abuelita) ‘nos llama mucho la atención su hija, estamos haciendo castings para CEA infantil a ver si puede traerla”.

Un mes después de haberla llevado al casting, su abuelita, quien padecía Lupus, falleció y después de una llamada en la que le anunciaron su admisión y convencer a su mamá para que la llevara, la también cantante comenzó su carrera hasta llegar a Luna, un papel que estuvo a punto de no hacer por no tener sus documentos personales.

Mala suerte

“Siempre tuve muy mala suerte con los managers, me vieron mucho la cara, me robaban mucho y siempre tuve muchos ´no´ en mi vida”, señaló.

“Estuve a nada de no quedarme con el proyecto porque tenía un manager que me hizo trizas, le dije que me regresara mi pasaporte porque me iba a Argentina a hacer el proyecto de Disney y me dijo que no, me rompió el pasaporte y me dijo tú no vas a salir de ´La Rosa de Guadalupe´ y tus obritas de 500 pesos”.

A pesar de muchas dificultades económicas y de edad la intérprete de “Dime dime” viajó y grabó por cuatro años la famosa serie que hoy le ha dado fama internacional, además tiene una carrera musical y es novia del actor Emilio Osorio, hijo de Niurka y Juan Osorio; sin embargo, ella trata de conservar la humildad de aquella niña que vivió en una colonia popular.

Tras recibir un pequeño auto de Barbie en honor a un regalo que sus papás nunca pudieron darle en la infancia, reflexionó sobre la importancia de perseguir los sueños.

“Lo importante es soñar y siempre seguir lo que te dice tu corazón, todos somos humanos que a veces tomamos decisiones buenas o malas, pero eso también es parte de crecer”.