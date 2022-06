Cumple sueño de seguidora

Megan Nesplia es una joven cuyo sueño era conocer a la cantante Selena Gomez. A diferencia de otras seguidoras, la chica de 22 años padece cáncer terminal, por lo que convertirse en amiga de la también actriz era uno de sus deseos. Afortunadamente el gran corazón de la interprete ayudó a que esto se cumpliera.

SE COMUNICA CON ELLA

Nesplia compartió a través de las redes sociales un video en el que expresó que quería intentar tener una conversación con Selena, "El punto de este video es que tengo 22 años y no soy un niño de Pide un deseo, así que decidí que voy a tratar de comunicarme porque quiero hacer realidad mi propio sueño", dijo la fiel admiradora.

El encuentro entre la seguidora y Selena Gomez La conexión entre ellas no llegó por arte de magia, pues usuarios en TikTok etiquetaron en los comentarios del video a la intérprete de "Un año sin ver llover" y "Come & Get it" para que esta pudiera conocer la historia de Megan.

POR ZOOM

Gomez contactó a Megan a través de una videollamada vía zoom. Luego de esto, la joven expresó que estaba agradecida por haberla conocido, además de que era una persona amable. Pese a que Nesplia publicó la fotografía del momento, no reveló información sobre la conversación que mantuvo con la artista.

ACOMPAÑA A SU AMIGA

El pasado 9 de junio, Britney Spears decidió caminar al altar con su ahora esposo Sam Asghari. La cantante de 40 años reveló que se la pasó muy bien en la celebración, la cual no estuvo exenta del escándalo, pues su exesposo Jason Alexander intentó colarse en la fiesta y fue detenido por la policía.

Selena Gomez fue una de las invitadas a la celebración, la exactriz de Disney llevó un traje azul rey que la hizo lucir radiante durante la boda. Asimismo acudieron artistas como Madonna, Paris Hilton y hasta Donatella Versace.

TODOS LO APOYAN

