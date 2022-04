Crea show drag para adolescentes

La supermodelo Tyra Banks lanzará un programa de drags para adolescentes junto con Discovery+, informó Deadline.

La presentadora del show Dancing with the Stars es productora ejecutiva de Generation Drag, que sigue a cinco adolescentes y sus familias mientras se preparan para su mayor actuación en Dragutante, un espectáculo drag diseñado como una plataforma para que los adolescentes LGBTQ+ se expresen.

Jameson, Noah, Vinny, Bailey y Nabela son los participantes del programa que incluye seis episodios y que se estrenará el 1 de junio.

"Tengo tanta admiración y respeto por estos adolescentes. Están navegando con valentía para llegar a ser ellos mismos en un mundo que puede ser muy desafiante y que no siempre acepta. Lo que es tan hermoso es ver a sus padres y hermanos apoyándolos.

"La tenacidad centrada en estos adolescentes nos inspira a mi equipo y a mí, y nos sentimos honrados de compartir sus historias. No puedo esperar a que estas personalidades emergentes muestren su ferocidad al mundo", dijo Tyra Banks al portal estadounidense.

Ayer se anunció que Tyra Banks (Next Top Model de Estados Unidos) firmó para un papel en la nueva versión de Treehouse Pictures de Don´t Tell Mom the Babysitter´s Dead, que se dirige a la producción en Los Ángeles en julio.