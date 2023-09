Lucha contra su adicción al tabaco

La elegancia y belleza que Kate Moss ha mostrado en las pasarelas durante 35 años carrera han sido cuestionadas tras viralizarse una fotografía de la modelo de 49 años en la que aparece junto a su compañero de toda la vida: un cigarro; la foto ha dado mucho de qué hablar porque muestra a la modelo muy alejada de ese glamour y "perfección" al que tiene acostumbrados a sus seguidores, sobre todo desde hace dos años, tiempo que lleva alejada del alcohol y las drogas.

Moss ha sido acusada de "glamurizar" la comida chatarra y de intentar convertir la adicción al tabaco en algo chic, en 2021, su colega Cindy Crawford protestó sobre esa conducta de Kate en una entrevista: "Debo admitir que me molestaba que Kate Moss comiese mal, bebiera Coca-Cola, fumara y siguiese viéndose bien", expresó; en 2023, en Reino Unido, Kate se convirtió en la directora creativa del conocido refresco y se lanzaron botellas y latas con su rostro.

Aunque hace unos días apareció en un homenaje a la cultura británica como parte del inicio de la Semana de la Moda en Londres, donde también estuvieron las cuatro "tops" de los años 90, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington y Linda Evangelista, una imagen publicada por el sitio Daily Mail, está cuestionando los verdaderos hábitos de la famosa.

Aunque la modelo Kate Moss ha intentado dejar el cigarro, medios ingleses que han seguido de cerca sus pasos, han reportado sus intentos fallidos, pues aunque hace dos semanas, se le vio remplazar los cigarrillos por un vaper (cigarrillo electrónico), Daily Mail reportó que el pasado 11 de septiembre fue captada de nuevo con un cigarrillo.

"Kate Moss es vista fumando otra vez, solo semanas después, de que se dejara ver fumando un vaper", publicó el Daily Mail, mientras que The Sun informó "Kate es vista fumando, después de que se dijera que lo había dejado"; Page Six señaló: "Kate Moss luce irreconocible, mientras fuma", y el New York Post señaló: "Kate Moss y el tabaquismo: cómo fumar te puede arruinar el look".