Se lanza contra Los Duques de Sussex

Durante su participación en el programa "Good Morning Britain", el hombre retomó las acusaciones que ha hecho desde 2021 sobre los duques de Sussex. "Estoy muy molesto negar el derecho a ver un nieto es algo cruel para hacerle a un abuelo".

"No he hecho nada malo, no hay nada que indique que soy un mal tipo. Soy un padre muy cariñoso y ella lo sabe, no hay excusa para tratarme de esta manera; no hay excusa para tratar a los abuelos de esa manera" expresó Thomas Markle, de 79 años, quien no logra mantener una buena relación con su hija desde 2018.