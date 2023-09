Confronta la obra 'Escape Room' al público con sus miedos

CIUDAD DE MÉXICO.-Al crear su personaje para la obra Escape Room, la actriz Alejandra Barros ha tenido que reflexionar sobre cómo es el proceso de envejecer para una actriz; si bien ella se siente plena a sus 52 años, entiende que para otras intérpretes es un shock darse cuenta que ahora son buscadas para interpretar a la madre de la protagonista.

Un proceso similar ha tenido Faisy, quien da vida a Lalo, un hombre que evita el conflicto a cualquier costo, como cree el actor ha llegado a pasarle.

Ese tipo de reflexiones caracterizan el montaje, pues a ojos del director y coguionista Joel Joan se trata de una comedia negra pensada para que cualquier espectador la pueda ver. Se estrena el 29 de septiembre en el Nuevo Teatro Libanés.

"Escape Room es una caja de sorpresas, pasan muchas cosas y es mucho artilugio, está sorprendiendo constantemente. Cada uno nos reímos de nuestros tabúes, al desnudar los nuestros, los espectadores se redimen también, piensan: 'pues sí, también tengo una edad, o también soy creído'. En ese sentido el diálogo con el espectador es muy enriquecedor por todas partes", expresó Joan en encuentro con medios.

La historia arranca cuando Lalo quiere que su novia Marina (Paly Duval) conozca a sus mejores amigos, Ray (Juan Martín Jáuregui) y Vicky (Barros). Para hacer el encuentro más divertido, los lleva a todos a un escape room, pero en lugar de ser un juego, comienzan a pasar cosas extrañas.

La historia ya ha sido contada en España y Perú, pero su coautor afirmó que ninguna versión se parece entre sí, pues trabajaron arduamente en la adaptación para que confronte a los espectadores mexicanos con su realidad.

"Enrique Arce es un maestro de la escritura, ha adaptado realmente el texto a la Doctores. El mapa político y social de este país es otro", destacó el director.

Por ello, agregó Faisy, incluso pudo conectar los miedos de su personaje a la inseguridad que se vive en el País.

"Lo que me confrontó más fue que en un país como el que estamos, si en algún momento estás en el lugar equivocado, te toca algo que no era para ti. Acá empieza esta aventura en una zona donde han encontrado cuerpos triturados cerca de ahí por un loco, un asesino serial.

"Es lo que me da pavor al vivir en un mundo como en el que estamos en este momento, que de repente podemos toparnos con una persona que no conocemos que esta enojada en algún bar, en algún restaurante o centro comercial y te veas envuelto en algo donde no tenías que estar", compartió el conductor del programa Me Caigo de Risa.