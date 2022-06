Confirman tercera fecha en México

Los Jonas Brothers anunciaron que ofrecerán un concierto en Guadalajara como parte de su gira "Remembert This Tour".

La banda de pop confirmó que la cita en Jalisco será el 27 de agosto, en el Estadio 3 de Marzo, y que tendrá otras cuatro fechas en el País: el 29 y 30 de agosto, en la Arena CDMX, y el 1 y 2 de septiembre, en Arena Monterrey.

Los conciertos del grupo estadounidense integrado por los hermanos Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas en México se reprogramaron debido al alza de casos Covid-19. Originalmente sucederían en febrero de este año y el de Guadalajara no estaba contemplado.

DÉCIMA GIRA

Remember This Tour es la décima gira musical de los Jonas Brothers. Comenzó el 20 de agosto de 2021 en Las Vegas, Estados Unidos, y finalizará en Monterrey.

Algunos temas que incluye son "Only Human", "S.O.S.", "Lovebug", "Strangers" y "When You Look Me in the Eyes".

La agrupación no ha lanzado nuevo disco desde 2019, únicamente el sencillo "Leave Before You Love Me", en 2021.

La última vez que la banda visitó la perla tapatía fue en 2019, en la Arena VFG.