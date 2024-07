Jaime Camil presenta la primera generación de La Academia

El primer programa de la decimocuarta generación de "La Academia" estuvo cargado de emociones y expectativas para conocer a las y los nuevos académicos, que buscan convertirse en las nuevas estrellas musicales. A continuación, te mostramos algunos momentos que marcaron el arranque de este reality.

Apertura y premio al ganador

El programa inició con un número musical grupal en donde todos los alumnos cantaron la canción "Bienvenidos", de Miguel Ríos. Jaime Camil, el nuevo conductor del programa anunció que el ganador se llevará el premio de un millón de pesos para lo cual, semana a semana, se irán eliminando alumnos hasta conocer a la persona ganadora.

Último examen de admisión

El director Héctor Martínez señaló lo siguiente:

"Tenemos derecho de externar libremente durante el show nuestros puntos de vista, primero a los aspirantes a académicos, quiero dejar en claro que ellos todavía no son académicos, la academia empieza mañana a las 9 de la mañana, hoy están luchando con sus recursos para sacar adelante este último examen de admisión en donde el público elige, porque lo que han hecho es una vergüenza".

Presentación de los jueces

Los jóvenes cantantes fueron presentándose en parejas y en cada acto recibieron las críticas del panel de jueces conformado por Lola Cortés, Chiquis, Arturo López Gavito y Espinoza Paz.

"Hay que tomar las críticas como constructivas y ver que voy a aprender de eso, no me voy a molestar, porque así es como crecemos y maduramos, no lo tomen personal", señaló la hija de Jenny Rivera dijo en su debut en el reality.

Críticas muy directas

Gavito se convirtió en el juez más estricto en esta primera edición, pues no ocultó su molestia con el resultado de algunos alumnos, como ocurrió con Leonardo Nava y Brandon Valenzuela, a quienes les dijo: "vi dos monitos cilindreros, con una sonrisa muy estúpida y sonido desastroso".

También señaló la actuación de Jessy Portillo:

"Creíste que era un concurso de simpatía, alegría, parecías un animador de televisión de la década de los 70 y te faltaron los payasitos detrás de ti".

Saludo de Carlos Rivera

Un momento de sorpresa llegó cuando Carlos Rivera envió una felicitación a todos por este estreno. "Seguro será una noche llena de sorpresas Mi hermano Jaime Camil, qué lujo tenerte como conductor, a los alumnos de esta generación decirles, disfruten mucho estar ahí, aprendan todo lo que puedan, los maestros son un regalo, el escenario y estar en La Academia es un regalo, te cambia la vida, cambió la mía, les deseo lo mejor de los éxitos y un abrazo".

Eliminación de dos alumnas

Las votaciones a través de la app de TV Azteca comenzó desde el principio del programa y concluyó hasta que terminaron de cantar los 20 académicos; al final fueron eliminados dos alumnas, quienes tuvieron el menor número de votos y se despidieron de este sueño tan rápido: Vetzaida Salazar y Fátima Cuevas.

Tensión

El director Héctor Martínez volvió a dar unas palabras finales:

"Fue un programa muy tenso, las críticas son básicas, el show empieza este lunes, este proyecto es de metamorfosis y transición, no tomamos gente profesional sino con mucho talento que estaba en su casa en una zona de confort y que ahora está en un escenario fantástico".