Blink-182. Todo lo que debes saber sobre los conciertos

CIUDAD DE MÉXICO

Este trío conformado por Tom, Travis y Mark, uno de las más icónicas del punk-rock también dará conciertos los días 3, 5 y 6 de abril en este mismo recinto al oriente de la capital. A continuación, te decimos todo lo que debes saber si tienes pensado acudir esta noche a su espectáculo.

Las puertas del Domo de Cobre se abrirán exactamente a las 18:30 horas, pero será hasta las 20:00 horas cuando empiece el grupo telonero: Petey y a las 21:00 horas dará inicio el concierto de Blink 182.

Puedes llegar por diferentes vías, ya sea por el metro: la estación más cercana es Velódromo de la línea nueve, del color café, llegando atraviesas el paso peatonal y caminas 10 minutos. En automóvil, puedes estacionarlo en el mismo recinto, sobre la avenida Río Churubusco.

¿Qué se puede meter al Palacio de los Deportes?

Dentro de los objetos permitidos para entrar están: sombreros, gorras, tapones para oídos, paquetes de chicles cerrados, pomada para labios, cámaras no profesionales, baterías externas para celular, cigarros electrónicos y vaporizadores.

Está prohibido ingresar con mascotas, sustancias ilegales, drogas, rayos láser, chupones, gotas para ojos, medicamentos de venta libre, maquillaje líquido, botellas de vidrio, plumones, pelotas, frisbees, casas de campaña, peluches, cualquier tipo de armas, comida o bebidas externas, bolsas grandes, perfumes, aerosoles sombrillas y paraguas.

El setlist que tocará la agrupación incluirá posiblemente temas como: "All small thing", "What´s my age again?", "I miss you", "Adam´s song", "First date, "Dammit", "The rock show", "Stay together for the kids", "Feeling this", "Family reunion", entre otras.

Este show forma parte del tour por Latinoamérica, en el que previamente estuvieron en Lima, Perú y el 23 de abril en el festival Coachella, para continuar sus recitales por varias ciudades de Estados Unidos.

Anoche una multitud de fans se reunieron afuera del hotel donde se hospedó la tercia, en Paseo de la Reforma, en donde llevaron banderas de México, posters y hasta mariachi.